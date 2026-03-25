Gesundheitliche Gründe: Wirt muss Zwickauer Gaststätte „Zum Adam“ schließen

Gastwirt Karsten Bonitz gibt das Restaurant nach 13 Jahren auf. Die Wirtschaft ist nicht nur eine Gaststätte, sondern auch Vereinsheim des SV Planitz. Für die Zukunft sind verschiedene Optionen denkbar.

Das langjährige Lokal „Zum Adam“ in Zwickau hat geschlossen. Pächter Karsten Bonitz (47) sagte der „Freien Presse“, er müsse aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb einstellen. Karsten und Catharina Bonitz hatten das Restaurant mit Biergarten auf dem Sportplatz an der Emil-Rosenow-Straße im Jahr 2013 übernommen. Für die Zwickauer... Das langjährige Lokal „Zum Adam“ in Zwickau hat geschlossen. Pächter Karsten Bonitz (47) sagte der „Freien Presse“, er müsse aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb einstellen. Karsten und Catharina Bonitz hatten das Restaurant mit Biergarten auf dem Sportplatz an der Emil-Rosenow-Straße im Jahr 2013 übernommen. Für die Zwickauer...