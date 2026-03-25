MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Gesundheitliche Gründe: Wirt muss Zwickauer Gaststätte „Zum Adam“ schließen

Das Traditionslokal „Zum Adam“ auf dem Gelände des SV Planitz.
Das Traditionslokal „Zum Adam“ auf dem Gelände des SV Planitz. Foto: Ralph Köhler
Das Traditionslokal „Zum Adam“ auf dem Gelände des SV Planitz.
Das Traditionslokal „Zum Adam“ auf dem Gelände des SV Planitz. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Gesundheitliche Gründe: Wirt muss Zwickauer Gaststätte „Zum Adam“ schließen
Von Elsa Middeke, Francesco Schneider-Eicke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gastwirt Karsten Bonitz gibt das Restaurant nach 13 Jahren auf. Die Wirtschaft ist nicht nur eine Gaststätte, sondern auch Vereinsheim des SV Planitz. Für die Zukunft sind verschiedene Optionen denkbar.

Das langjährige Lokal „Zum Adam“ in Zwickau hat geschlossen. Pächter Karsten Bonitz (47) sagte der „Freien Presse“, er müsse aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb einstellen. Karsten und Catharina Bonitz hatten das Restaurant mit Biergarten auf dem Sportplatz an der Emil-Rosenow-Straße im Jahr 2013 übernommen. Für die Zwickauer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
3 min.
Runter vom Gas: Warum auf der B 173 jetzt auch nach dem Ortsausgang Plauen Tempo 50 gilt
Kurz nach dem Ortsausgang Plauen Richtung Neuensalz gilt jetzt Tempo 50.
Auf einem Teilstück des Autobahnzubringers hat die Plauener Stadtverwaltung die Maximalgeschwindigkeit von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert – welchen Hintergrund hat das neue Tempolimit?
Claudia Bodenschatz
16.03.2026
4 min.
Visitenkarte im Glas: Fünf trendige Signature Drinks aus Zwickau
Der Hausdrink im Zwickauer Gasthaus 1470 wird nicht geföhnt, sondern bekommt einen Rauch-Effekt.
Signature Drinks sind in aller Munde. Dabei handelt es sich um einzigartige, eigens für eine Bar oder ein Restaurant kreierte Getränke. Zwickau zeigt: Man muss weder Leipzig noch Berlin sein, um sie zu können.
Elsa Middeke
26.03.2026
2 min.
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.
Monty Gräßler
18.03.2026
4 min.
Betreiber erfinden Zwickauer „Gasthaus 1470“ neu: „Unsere Rippchen sind der Renner“
Gastwirt Bastian Heidenreich hat mit der Umgestaltung vom „Gasthaus 1470“ bei den Gästen ins Schwarze getroffen.
Vor einem guten Jahr eröffneten Bastian und Sophie Heidenreich das beliebte Lokal in Zwickau mit verändertem Konzept. Zuvor hatte es anderthalb Jahre leer gestanden. Der März bringt dort einige Neuerungen.
Elsa Middeke
26.03.2026
2 min.
Hohe Spritpreise: Länder für "Übergewinnsteuer"
Die Verkehrsministerkonferenz will weitergehende Maßnahmen gegen den Anstieg der Spritpreise.
Der Bundestag stimmt am Donnerstag über ein Spritpreispaket ab. Die Mehrheit der Verkehrsminister will noch mehr, um der Preissteigerung entgegenzuwirken.
24.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
Mehr Artikel