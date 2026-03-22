Glanz und Gloria in Zwickauer Villa Mocc: Die schönsten Bilder der großen Gatsby-Nacht

Zwickau
Zur 20er-Jahre-Party nach dem Roman „Der große Gatsby“ füllte sich der Club mit Feierfreudigen, die stilecht mit Hosenträgern, Federboas und Pailletten gekommen waren. Und das nicht nur zum Tanzen.
Für die „20s Like Glourious Gatsby“-Party hat sich die Zwickauer Villa Mocc Samstagnacht in eine dekadent angehauchte Flüsterkneipe verwandelt. Gäste kamen mit Hosenträgern, Haarbändern, Federboas und Paillettenkleidern verkleidet im Stil der Goldenen Zwanziger, tanzten zu Electroswing und spielten am Roulettetisch um Cocktails. „Das...
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