Glück-Auf-Schwimmhalle Zwickau: Wassertemperatur zu niedrig?

Die Wassertemperatur in den Schwimmbecken sorgte für Unmut. Eltern und Trainer klagen über frierende Kinder. Die Ursache war ein technischer Defekt.

Die Wassertemperatur in der Glück-Auf-Schwimmhalle hat Ärger ausgelöst. Eltern und Trainer des SV 04 beschwerten sich, berichtete Stadtrat Andy Saller. Kinder und Jugendliche hätten nach dem Training gefroren. Saller stellte im Stadtrat eine Anfrage, um die Situation zu klären. Bürgermeister Sebastian Lasch (SPD) erklärte, seit September...