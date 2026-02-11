MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wassertemperatur im Schwimmbecken liegt bei 27 Grad.
Die Wassertemperatur im Schwimmbecken liegt bei 27 Grad. Bild: Mario Dudacy
Die Wassertemperatur im Schwimmbecken liegt bei 27 Grad.
Die Wassertemperatur im Schwimmbecken liegt bei 27 Grad. Bild: Mario Dudacy
Zwickau
Glück-Auf-Schwimmhalle Zwickau: Wassertemperatur zu niedrig?
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wassertemperatur in den Schwimmbecken sorgte für Unmut. Eltern und Trainer klagen über frierende Kinder. Die Ursache war ein technischer Defekt.

Die Wassertemperatur in der Glück-Auf-Schwimmhalle hat Ärger ausgelöst. Eltern und Trainer des SV 04 beschwerten sich, berichtete Stadtrat Andy Saller. Kinder und Jugendliche hätten nach dem Training gefroren. Saller stellte im Stadtrat eine Anfrage, um die Situation zu klären. Bürgermeister Sebastian Lasch (SPD) erklärte, seit September...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
03.01.2026
1 min.
Stromversorger sperrt in Zwickau wieder mehr Anschlüsse
Stromzähler müssen in Zwickau wieder häufiger gesperrt werden.
Im ersten Halbjahr 2025 waren bereits 295 Kunden von einer Sperre betroffen. Als Grund wurde unter anderem sozialer Abstieg angegeben.
Frank Dörfelt
12.02.2026
3 min.
Instagram-Chef bestreitet Suchtpotenzial der App
Instagram-Chef Adam Mosseri bestreitet, dass die App süchtig machen kann. (Archivbild)
Online-Plattformen wird in einer US-Klage vorgeworfen, ihre Dienste machten süchtig. Die Firmen wehren sich. Doch der Prozess in Los Angeles könnte gravierende Folgen für die Branche haben.
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
30.01.2026
4 min.
Zwickau schließt erste Kita und kündigt an: Jeder zweite Betreuungsplatz muss wegfallen
Oberbürgermeisterin Constance Arndt (rechts) vor dem Rathaus im Gespräch mit demonstrierenden Eltern, Erziehern und Kindern.
Die kleinste Kita Zwickaus an der Gutwasserstraße wird jetzt endgültig geschlossen. Das ist erst der Anfang. Aufgrund der Geburtenzahlen sind schon bald die Hälfte aller Kita-Plätze überflüssig.
Michael Stellner
Mehr Artikel