Griechische Küche auch für den kleinen Hunger: Was das Restaurant „Knossos“ von anderen Griechen in Zwickau unterscheidet

Die Räumlichkeiten des Restaurants an der Reichenbacher Straße in Zwickau scheinen auf Lokale mit griechischer Küche abonniert zu sein. Woher der neue Inhaber kommt und was er plant.

Am Ende hat es bis zur Neueröffnung doch länger gedauert, als im Sommer verkündet: drei Monate statt vier Wochen. „Aber dafür ist fast alles neu", sagt Lorenc Nazeraj und führt durchs Restaurant „Knossos": neue Küche, neues Mobiliar, neue Deko. Seit dieser Woche ist das Lokal in der Reichenbacher Straße 32 geöffnet. Dort, wo zuvor...