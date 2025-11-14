Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Griechische Küche auch für den kleinen Hunger: Was das Restaurant „Knossos“ von anderen Griechen in Zwickau unterscheidet

„Knossos“-Betreiber Lorenc Nazeraj (M.) mit Sotiris Diamantis (l.) und Xristos Vangelis.
„Knossos“-Betreiber Lorenc Nazeraj (M.) mit Sotiris Diamantis (l.) und Xristos Vangelis. Bild: Ralph Köhler
„Knossos“-Betreiber Lorenc Nazeraj (M.) mit Sotiris Diamantis (l.) und Xristos Vangelis.
„Knossos“-Betreiber Lorenc Nazeraj (M.) mit Sotiris Diamantis (l.) und Xristos Vangelis. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Griechische Küche auch für den kleinen Hunger: Was das Restaurant „Knossos“ von anderen Griechen in Zwickau unterscheidet
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Räumlichkeiten des Restaurants an der Reichenbacher Straße in Zwickau scheinen auf Lokale mit griechischer Küche abonniert zu sein. Woher der neue Inhaber kommt und was er plant.

Am Ende hat es bis zur Neueröffnung doch länger gedauert, als im Sommer verkündet: drei Monate statt vier Wochen. „Aber dafür ist fast alles neu“, sagt Lorenc Nazeraj und führt durchs Restaurant „Knossos“: neue Küche, neues Mobiliar, neue Deko. Seit dieser Woche ist das Lokal in der Reichenbacher Straße 32 geöffnet. Dort, wo zuvor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:25 Uhr
4 min.
Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd
Immer mehr Menschen werden in Japan von Bären angegriffen. (Archivbild)
In Japan werden immer mehr Menschen von Bären angegriffen. Auch die Zahl der Todesfälle steigt. Jetzt greift der Staat zu drastischen Maßnahmen.
Lars Nicolaysen, dpa
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
25.09.2025
4 min.
Neues griechisches Restaurant in Frankenberg: Womit die „Akropolis“-Inhaber punkten wollen
Sula und Elton Kociaj stehen im „Akropolis“ in der Küche.
Mit dem Restaurant Akropolis gibt es jetzt eine neue Adresse für Spezialitäten in Frankenberg. Das Lokal setzt ganz auf Tradition und Familie.
Ingolf Rosendahl
25.08.2025
2 min.
Zwickau: Rätsel um Restaurant an Reichenbacher Straße ist gelöst
Bald Neustart unter einem neuen Namen für das griechische Lokal an der Reichenbacher Straße.
Neuer Name, neuer Pächter: Die Schließung des griechischen Lokals „Ypsilon“ Ende Juli hat auch Stammgäste überrascht. So geht es an der Reichenbacher Straße weiter.
Holger Weiß
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel