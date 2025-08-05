Hashtag #zwiggefetzt: Wie Luisa Wild Zwickau auf Instagram mit Weltmetropolen vergleicht

Zwickau
Ein Social-Media-Format bringt frischen Stolz auf Zwickau – dank einer jungen Frau mit einem guten Blick und Gespür für Ironie. Was als Gag begann, wirkt bei näherem Hinsehen gar nicht mehr so abwegig.
Was hat Zwickau mit Paris, Rom oder New York gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel. Und auf den zweiten? "Nimmt sich jetzt nicht viel", sagt Luisa Wild augenzwinkernd - und hat damit einen Nerv getroffen. Seit Oktober 2024 begeistert die 25-Jährige mit kurzen, charmanten Instagram-Videos, in denen sie die Schumannstadt mit den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.