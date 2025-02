„Ich habe schlaflose Nächte“: Wie es das Bauzentrum Löffler in Reinsdorf aus der Baukrise schaffen will

Der Reinsdorfer Filiale des Betriebs macht der Einbruch in der Baubranche arg zu schaffen. Wie das Team gegensteuert, was sich für Häuslebauer in der Politik ändern müsste, und warum der Chef die Hoffnung auf Veränderung nach den Neuwahlen nicht aufgibt.

Martin Löfflers (31) Lächeln ist nicht leicht zu erschüttern. Nicht mal, wenn er am Reinsdorfer Standort des Bauzentrums Löffler angesichts der Krise in der Bauwirtschaft sagt: „Ich habe schlaflose Nächte.“ Nächte, in denen er grübelt, wie er Unternehmen und Kunden aus dem Knick steuern kann. Mit seinem Vater leitet er das... Martin Löfflers (31) Lächeln ist nicht leicht zu erschüttern. Nicht mal, wenn er am Reinsdorfer Standort des Bauzentrums Löffler angesichts der Krise in der Bauwirtschaft sagt: „Ich habe schlaflose Nächte.“ Nächte, in denen er grübelt, wie er Unternehmen und Kunden aus dem Knick steuern kann. Mit seinem Vater leitet er das...