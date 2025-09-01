Im Erzgebirge ist man schon neidisch: Dorf im Zwickauer Land bekommt Lebensmittelladen zurück

Zwickau
Das Aus für den Frischemarkt kam überraschend. Jetzt wagt der örtliche Fahrradhändler den Neustart als Lebensmittelhändler. Was Stammkunden erwarten und warum man im Erzgebirge neidisch ist.
Feinfrost-Spätzle-Pfanne, Milch und Quark, dazu drei Bananen packt Helga Höhlig in den Korb an ihrem Rollator. „Bin ich froh, dass ihr wieder aufhabt. Immer mit dem Bus zum Einkaufen nach Hartenstein – das ist doch nichts“, sagt die 88-Jährige zu Katrin Glauch an der Kasse. Deren Kollegin hilft der Rentnerin, ihren Einkauf zu verstauen:...
