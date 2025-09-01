Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Im Erzgebirge ist man schon neidisch: Dorf im Zwickauer Land bekommt Lebensmittelladen zurück

Neustart im Frischemarkt in Langenbach: Helga Höhlig (88) ist froh, endlich wieder im Dorf einkaufen zu können.
Neustart im Frischemarkt in Langenbach: Helga Höhlig (88) ist froh, endlich wieder im Dorf einkaufen zu können. Bild: Holger Weiß
Neustart im Frischemarkt in Langenbach: Helga Höhlig (88) ist froh, endlich wieder im Dorf einkaufen zu können.
Neustart im Frischemarkt in Langenbach: Helga Höhlig (88) ist froh, endlich wieder im Dorf einkaufen zu können. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Im Erzgebirge ist man schon neidisch: Dorf im Zwickauer Land bekommt Lebensmittelladen zurück
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Aus für den Frischemarkt kam überraschend. Jetzt wagt der örtliche Fahrradhändler den Neustart als Lebensmittelhändler. Was Stammkunden erwarten und warum man im Erzgebirge neidisch ist.

Feinfrost-Spätzle-Pfanne, Milch und Quark, dazu drei Bananen packt Helga Höhlig in den Korb an ihrem Rollator. „Bin ich froh, dass ihr wieder aufhabt. Immer mit dem Bus zum Einkaufen nach Hartenstein – das ist doch nichts“, sagt die 88-Jährige zu Katrin Glauch an der Kasse. Deren Kollegin hilft der Rentnerin, ihren Einkauf zu verstauen:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.07.2025
3 min.
Dorfladen im Zwickauer Land vor Neustart: Fahrradhändler übernimmt Frischemarkt
Marc Höblich (r.), neuer Betreiber des Frischemarktes, mit Bürgermeister Denis Grellmann.
Das Aus für den Frischemarkt im Frühjahr kam überraschend. Jetzt will ein Branchenfremder das Geschäft fortführen. Was Marc Höblich plant und wann er loslegen will. Und warum er zuversichtlich ist.
Holger Weiß
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:12 Uhr
3 min.
Bildergalerie: Die Basketballer der Niners Chemnitz im Trainingslager in der Schweiz
Niners-Spieler Yordan Minchen in der Innenstadt von Yverdon-les-Bains. Am Dienstagnachmittag hatten die Profis etwas Zeit, sich in dem idyllischen Ort am Neuenbergersee umzuschauen. Foto: Thomas Reibetanz
„Freie Presse“ begleitet das Team auf dem ersten Teilstück des 15-tägigen Trips und berichtet mit Livetickern von den Testspielen. Hier sind einige Impressionen, die fortlaufend aktualisiert werden.
Thomas Reibetanz
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
26.05.2025
4 min.
Nach Aus für Frischemarkt in Langenbach: Wie geht es mit der Versorgung im Dorf weiter?
Der Frischemarkt in Langenbach ist geschlossen. Die Gemeinde sucht nach einem Nachfolger für den Laden.
Die überraschende Schließung des Dorfladens trifft die Langenbacher hart. Die Gemeinde sucht nach Lösungen. Ein neuer Laden könnte bald Realität werden.
Holger Weiß
Mehr Artikel