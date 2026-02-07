MENÜ
  Zwickau
  • Zwickau
  Smart und trotzdem sicher: Hofladen in Westsachsen setzt auf Einkauf per Handy und App

Mandy Kunz am Eingang zum Hofladen in Härtensdorf. Ab Montag kann man dort auch in Selbstbedienung einkaufen, außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Smarte Technik macht’s möglich.
Mandy Kunz am Eingang zum Hofladen in Härtensdorf. Ab Montag kann man dort auch in Selbstbedienung einkaufen, außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Smarte Technik macht’s möglich. Bild: Ralf Wendland
Verkäuferin Annett Wolf füllt den neuen Kühlschrank für Wurst und Fleisch. Die Ware ist mit einem QR-Code versehen, den die Kunden scannen.
Verkäuferin Annett Wolf füllt den neuen Kühlschrank für Wurst und Fleisch. Die Ware ist mit einem QR-Code versehen, den die Kunden scannen. Bild: Ralf Wendland
Ellen Schwarzenberg aus Glauchau kauft regelmäßig im Hofladen. Sie favorisiert Beratung durch eine Verkäuferin, die es weiterhin gibt.
Ellen Schwarzenberg aus Glauchau kauft regelmäßig im Hofladen. Sie favorisiert Beratung durch eine Verkäuferin, die es weiterhin gibt. Bild: Ralf Wendland
Smart und trotzdem sicher: Hofladen in Westsachsen setzt auf Einkauf per Handy und App
Von Holger Weiß
Hofladen 2.0: Auf dem Bauernhof Kunz in Härtensdorf verbindet man Tradition mit Technik. Wie funktioniert das Selbstbedienungskonzept?

Die Chefin zeigt selbst, wie’s funktioniert – das Einkaufen mit Handy und App im Hofladen des Bauernhofes Kunz in Härtensdorf: In einem kurzen Video demonstriert Mandy Kunz, wie einfach es ist, auf diese Weise im Hofladen zu shoppen. „Man braucht nur sein Handy, dann kann man auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten bei uns einkaufen. Sogar...
