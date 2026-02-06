Im Stundentakt in alle Stadtteile: Das können die neuen Busse in Wilkau-Haßlau

Seit Kurzem rollen elektrisch betriebene Kleinbusse durch die Straßen der Stadt. Jetzt wurden sie offiziell vorgestellt. Was sich für Fahrgäste ändert.

Seit vier Wochen fahren im Stadtverkehr von Wilkau-Haßlau elektrisch betriebene Kleinbusse. Nun wurden die Busse offiziell vorgestellt – zusammen mit dem neuen Fahrplan. Drei Busse mit je 15 Sitzplätzen stehen bereit: Zwei sind im Einsatz, einer dient als Ersatz während der Ladezeiten. Nach einer vollständigen Ladung schaffen die Busse bis...