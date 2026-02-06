MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Im Stundentakt in alle Stadtteile: Das können die neuen Busse in Wilkau-Haßlau

Auf den E-Kleinbussen sind Bauwerken aus dem Landkreis Zwickau zu sehen.
Auf den E-Kleinbussen sind Bauwerken aus dem Landkreis Zwickau zu sehen. Bild: Ralf Wendland
Auf den E-Kleinbussen sind Bauwerken aus dem Landkreis Zwickau zu sehen.
Auf den E-Kleinbussen sind Bauwerken aus dem Landkreis Zwickau zu sehen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Im Stundentakt in alle Stadtteile: Das können die neuen Busse in Wilkau-Haßlau
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Kurzem rollen elektrisch betriebene Kleinbusse durch die Straßen der Stadt. Jetzt wurden sie offiziell vorgestellt. Was sich für Fahrgäste ändert.

Seit vier Wochen fahren im Stadtverkehr von Wilkau-Haßlau elektrisch betriebene Kleinbusse. Nun wurden die Busse offiziell vorgestellt – zusammen mit dem neuen Fahrplan. Drei Busse mit je 15 Sitzplätzen stehen bereit: Zwei sind im Einsatz, einer dient als Ersatz während der Ladezeiten. Nach einer vollständigen Ladung schaffen die Busse bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:51 Uhr
8 min.
Volkswagen Sachsen und die fehlenden E-Auto-Stückzahlen: „Es war falsch, mit dem Umbau von anderen Werken neben Zwickau zu beginnen“
Leiten den Gesamtbetriebsrat von Volkswagen Sachsen: Thomas Aehlig, der Vorsitzende, und sein Stellvertreter Olaf Glöckner (r.).
Beschäftigte aus dem VW-Werk Zwickau müssen im Motorenwerk Chemnitz aushelfen. Dort läuft es zwar, dennoch gibt es Sorgen in der Belegschaft. Hier erklären die beiden Gesamtbetriebsratschefs von VW Sachsen, wo es noch klemmt und was schon erledigt ist.
Jan-Dirk Franke
07.02.2026
2 min.
Skistars Tomba, Compagnoni und Goggia entzünden Feuer
Alberto Tomba und Deborah Compagnoni entzündeten das Feuer in Mailand.
Es war ein Novum: Erstmals wurden bei Olympischen Spielen zwei Feuer an verschiedenen Orten entzündet. Die traditionelle Aufgabe übernahmen unter dem Jubel des Publikums auch zwei Ski-Ikonen Italiens.
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
07.02.2026
3 min.
Öl aus Russland: Trump streicht Strafzölle gegen Indien
Indien wird nicht mehr mit US-Strafzöllen wegen Ölgeschäften mit Russland belegt. (Archivbild)
Trump wollte Russlands Wirtschaft schwächen, damit Putin das Geld für den Ukraine-Krieg ausgeht. Er verhängte Zölle gegen Indien, weil das Land Öl von den Russen bezog. Jetzt sieht er Fortschritte.
09.01.2026
4 min.
Im Landkreis Zwickau rollen die ersten Linienbusse jetzt elektrisch
Der neue Ladepark für die Elektrobusse in Werdau. Er wird von der Firma Juno Solar betrieben.
Die Region ist damit Vorreiter in Sachsen, denn ein Großteil der Fahrten soll mit den E-Bussen absolviert werden. Wieso das Ziel aber erst im Sommer erreicht wird, und weshalb die Busse aus China kommen.
Jan-Dirk Franke
17:00 Uhr
2 min.
Busse und Bahnen stehen Montag in Zwickau still: Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen
Aufgrund eines Streiks fallen am Montag zahlreiche Bus- und Bahnverbindungen in Zwickau aus.
Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit zu Warnstreiks bei Bus und Bahn aufgerufen. In Zwickau kommt nahezu der gesamte Stadtverkehr zum Erliegen. Welche Linien betroffen sind.
Jim Kerzig
Mehr Artikel