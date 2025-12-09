Klassikstar Paul Potts tritt im Konzerthaus „Neue Welt“ in Zwickau auf

Zwickau
An seiner Tourneestation wird Potts nicht allein auf der Bühne stehen. Wer in Zwickau noch zu erleben ist.
Paul Potts zählt zu den international bekanntesten Klassikstars und tritt am Donnerstag, 11. Dezember, im Zwickauer Konzerthaus „Neue Welt“ auf. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Im Rahmen seiner Wintertournee bringt Potts ein Programm mit, das internationale Höhepunkte verspricht. Der Sänger ist für seine ausdrucksstarken Interpretationen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.