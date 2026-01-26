Lehrerprotest in Zwickau: Was die Pädagogen wirklich wollen

Zwickau
Lehrer beweisen Durchhaltevermögen. Sie kämpfen nicht nur mit teils schwierigen Schülern, sondern auch mit Schnee, Glätte und Kälte. Am Dienstag versammelten sich rund 300 Lehrer aus Westsachsen und dem Vogtland auf dem Zwickauer Hauptmarkt, um während eines ganztägigen Warnstreiks ihre Forderungen im laufenden Tarifstreit zu bekräftigen....
