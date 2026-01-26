MENÜ
Auf einer Kundgebung zum ganztägigen Warnstreik forderten etwa 300 Lehrer auf dem Zwickauer Hauptmarkt sieben Prozent mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen.
Laura Nickisch (links) und Sylvia Pöhler forderten nicht nur eine bessere Bezahlung, sondern auch eine Beseitigung des Lehrermangels.
Heike Böhmer und Steffen Scholz wollen von bürokratischen Aufgaben entlastet werden, um mehr Zeit für den eigentlichen Unterricht zu haben.
Zwickau
Lehrerprotest in Zwickau: Was die Pädagogen wirklich wollen
Von Frank Dörfelt
Lehrer trotzen Schnee und Kälte für ihre Forderungen. Auf dem Zwickauer Hauptmarkt versammelten sich am Montag 300 Lehrer. Vordergründig geht es ums Geld, aber vielen Lehrern ist etwas anderes wichtiger.

Lehrer beweisen Durchhaltevermögen. Sie kämpfen nicht nur mit teils schwierigen Schülern, sondern auch mit Schnee, Glätte und Kälte. Am Dienstag versammelten sich rund 300 Lehrer aus Westsachsen und dem Vogtland auf dem Zwickauer Hauptmarkt, um während eines ganztägigen Warnstreiks ihre Forderungen im laufenden Tarifstreit zu bekräftigen....
