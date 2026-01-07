Messe in Zwickau verspricht Angebote für jedes Reise-Bedürfnis

Einsame Berggipfel, pulsierende Metropolen oder klassischer Strandurlaub: Die Zwickauer Reisemesse will alle Bedürfnisse von Urlaubern aufgreifen. Dazu wird vom 16. bis 18. Januar in die Sparkassen-Arena eingeladen. Begleitet wird die Messe von der Sonderschau „Gesund & Aktiv". Auf mehr als 2000 Quadratmetern Fläche präsentieren circa 110...