Circa 110 Aussteller werden in diesem Jahr auf der Reisemesse erwartet.
Bild: Mario Dudacy/Archiv
Circa 110 Aussteller werden in diesem Jahr auf der Reisemesse erwartet.
Circa 110 Aussteller werden in diesem Jahr auf der Reisemesse erwartet. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Messe in Zwickau verspricht Angebote für jedes Reise-Bedürfnis
Redakteur
Von Jens Arnold
Auf mehr als 2000 Quadratmetern Fläche präsentieren vom 16. bis 18. Januar circa 110 regionale und überregionale Aussteller ihre Urlaubsideen. Eine Gesundheitsmesse findet gleichzeitig statt.

Einsame Berggipfel, pulsierende Metropolen oder klassischer Strandurlaub: Die Zwickauer Reisemesse will alle Bedürfnisse von Urlaubern aufgreifen. Dazu wird vom 16. bis 18. Januar in die Sparkassen-Arena eingeladen. Begleitet wird die Messe von der Sonderschau „Gesund & Aktiv".
