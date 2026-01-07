Messe in Zwickau verspricht Angebote für jedes Reise-Bedürfnis

Zwickau
Auf mehr als 2000 Quadratmetern Fläche präsentieren vom 16. bis 18. Januar circa 110 regionale und überregionale Aussteller ihre Urlaubsideen. Eine Gesundheitsmesse findet gleichzeitig statt.
