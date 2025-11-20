Neue Ausstellung auf Schloss Wildenfels: Malerei, Mode und Design aus Chemnitz

Zwickau
Kathi Halama und Eva-Maria Richter ist die aktuelle Ausstellung in der Schlossgalerie Wildenfels gewidmet. Was die beiden Künstlerinnen verbindet.
Diese Ausstellung ist eine Chance. Für das Publikum, weil es zwei besondere Künstlerinnen zu entdecken gibt. Für die Schlossgalerie, weil die Ausstellung von Kathi Halama und Eva-Maria Richter Publikum nach Wildenfels locken kann, dem die Schlossgalerie eher unbekannt ist: Schon zur Eröffnung waren Chemnitzer Kunstfreunde in der Überzahl.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.