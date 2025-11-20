Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Neue Ausstellung auf Schloss Wildenfels: Malerei, Mode und Design aus Chemnitz

Designerin Kathia Halama in der Ausstellung auf Schloss Wildenfels.
Designerin Kathia Halama in der Ausstellung auf Schloss Wildenfels. Bild: Ralf Wendland
Neue Ausstellung auf Schloss Wildenfels: Malerei, Mode und Design aus Chemnitz
Von Holger Weiß
Kathi Halama und Eva-Maria Richter ist die aktuelle Ausstellung in der Schlossgalerie Wildenfels gewidmet. Was die beiden Künstlerinnen verbindet.

Diese Ausstellung ist eine Chance. Für das Publikum, weil es zwei besondere Künstlerinnen zu entdecken gibt. Für die Schlossgalerie, weil die Ausstellung von Kathi Halama und Eva-Maria Richter Publikum nach Wildenfels locken kann, dem die Schlossgalerie eher unbekannt ist: Schon zur Eröffnung waren Chemnitzer Kunstfreunde in der Überzahl.
