Neue berufliche Wege in Zwickau: Kostenfreie Infos zu Elektro und Handwerk

Berufliche Neuorientierung leicht gemacht: Die neue Veranstaltungsreihe der Agentur für Arbeit bietet im Januar Informationen zur Elektrobranche. Die Teilnahme ermöglicht wertvolle Einblicke.

Die Agentur für Arbeit Zwickau startet die Veranstaltungsreihe „Berufsperspektive“. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es von 13 bis 15 Uhr im Berufsinformationszentrum Zwickau Informationen zu speziellen beruflichen Möglichkeiten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich beruflich neu orientieren,... Die Agentur für Arbeit Zwickau startet die Veranstaltungsreihe „Berufsperspektive“. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es von 13 bis 15 Uhr im Berufsinformationszentrum Zwickau Informationen zu speziellen beruflichen Möglichkeiten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich beruflich neu orientieren,...