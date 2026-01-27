MENÜ
  • Neue berufliche Wege in Zwickau: Kostenfreie Infos zu Elektro und Handwerk

Die Arbeitsagentur startet mit einem Infotag zum Elektrobereich.
Die Arbeitsagentur startet mit einem Infotag zum Elektrobereich. Bild: Symbolfoto:Ralph Köhler/propicture
Zwickau
Neue berufliche Wege in Zwickau: Kostenfreie Infos zu Elektro und Handwerk
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Berufliche Neuorientierung leicht gemacht: Die neue Veranstaltungsreihe der Agentur für Arbeit bietet im Januar Informationen zur Elektrobranche. Die Teilnahme ermöglicht wertvolle Einblicke.

Die Agentur für Arbeit Zwickau startet die Veranstaltungsreihe „Berufsperspektive“. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es von 13 bis 15 Uhr im Berufsinformationszentrum Zwickau Informationen zu speziellen beruflichen Möglichkeiten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich beruflich neu orientieren,...
