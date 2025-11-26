Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neues persisches Restaurant in Zwickau: „Ich möchte zeigen, was ich als afghanische Frau schaffen kann“

Roya Haidari (Mitte) eröffnet das Lokal Banu in Zwickau. Ihr Vater Mohammad Dawood Haidari kocht. Auch ihre Mutter Marzia Haidari packt mit an.
Roya Haidari (Mitte) eröffnet das Lokal Banu in Zwickau. Ihr Vater Mohammad Dawood Haidari kocht. Auch ihre Mutter Marzia Haidari packt mit an. Bild: Ralph Köhler
Serviert werden afghanische und iranische Speisen wie Qabuli (Reis mit Rind, Rosinen und Möhren), Mantu (Teigtaschen) und Bolani (Teigfladen).
Serviert werden afghanische und iranische Speisen wie Qabuli (Reis mit Rind, Rosinen und Möhren), Mantu (Teigtaschen) und Bolani (Teigfladen). Bild: Ralph Köhler
Im Banu trifft persisches Flair zur Eröffnung auf deutsche Weihnacht samt Räuchermännchen.
Im Banu trifft persisches Flair zur Eröffnung auf deutsche Weihnacht samt Räuchermännchen. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Neues persisches Restaurant in Zwickau: „Ich möchte zeigen, was ich als afghanische Frau schaffen kann“
Redakteur
Von Elsa Middeke
Roya Haidari flüchtete 2015 mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Deutschland. Zehn Jahre später eröffnet sie in Zwickau ein eigenes Lokal namens Banu. Ein Name, der halten soll, was er verspricht.

Wenn Roya Haidari (22) mit Gästen scherzt, füllt ihr Lachen den ganzen Raum. Am Freitag eröffnet sie ihr Restaurant Banu an der Leipziger Straße 30. Zuvor gab es dort griechische Küche. Nun stehen persische Gerichte auf der Speisekarte. Mit einem eigenen Lokal in Zwickau möchte Haidari, die aus Afghanistan stammt, nicht nur einen Traum...
