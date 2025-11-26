Neues persisches Restaurant in Zwickau: „Ich möchte zeigen, was ich als afghanische Frau schaffen kann“

Roya Haidari flüchtete 2015 mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Deutschland. Zehn Jahre später eröffnet sie in Zwickau ein eigenes Lokal namens Banu. Ein Name, der halten soll, was er verspricht.

Wenn Roya Haidari (22) mit Gästen scherzt, füllt ihr Lachen den ganzen Raum. Am Freitag eröffnet sie ihr Restaurant Banu an der Leipziger Straße 30. Zuvor gab es dort griechische Küche. Nun stehen persische Gerichte auf der Speisekarte. Mit einem eigenen Lokal in Zwickau möchte Haidari, die aus Afghanistan stammt, nicht nur einen Traum... Wenn Roya Haidari (22) mit Gästen scherzt, füllt ihr Lachen den ganzen Raum. Am Freitag eröffnet sie ihr Restaurant Banu an der Leipziger Straße 30. Zuvor gab es dort griechische Küche. Nun stehen persische Gerichte auf der Speisekarte. Mit einem eigenen Lokal in Zwickau möchte Haidari, die aus Afghanistan stammt, nicht nur einen Traum...