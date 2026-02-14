MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Öffentliche BSW-Fraktionssitzung in Zwickau: Wie weiter mit den Theaterfinanzen

Bleibt das Licht an im Gewandhaus, darum soll sich eine Veranstaltung des BSW drehen.
Bleibt das Licht an im Gewandhaus, darum soll sich eine Veranstaltung des BSW drehen. Bild: R. Köhler/Archiv
Bleibt das Licht an im Gewandhaus, darum soll sich eine Veranstaltung des BSW drehen.
Bleibt das Licht an im Gewandhaus, darum soll sich eine Veranstaltung des BSW drehen. Bild: R. Köhler/Archiv
Zwickau
Öffentliche BSW-Fraktionssitzung in Zwickau: Wie weiter mit den Theaterfinanzen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Finanzielle Rettung oder Umbruch? Die Fraktionssitzung der BSW thematisiert die Herausforderungen des Theaters Plauen-Zwickau. Die Rollen von Mäzenen werden auch besprochen.

Die Zwickauer Stadtratsfraktion des BSW lädt zu einer öffentlichen Fraktionssitzung ein. Am Montag, 23. Februar, ab 18 Uhr steht das Thema „Theater am Scheideweg: Zwischen Sparzwang, Zukunftssicherung und Mäzenatentum“ im Mittelpunkt. Diskutiert werden sollen in der Fraktionssitzung der Partei die aktuellen finanziellen Herausforderungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
17:16 Uhr
2 min.
Dirigenten-Bewerberfinale am fusionierten Theater: Westsachsen sucht den Super-Maestro
Im April und Mai vor Ort zu erleben: Ektoras Tartanis (l.) und Stefan Neubert.
Wer wird der neue Generalmusikdirektor am Theater Plauen-Zwickau? Zwei Kandidaten gibt es noch. Und die stellen sich im Frühling dem Publikum vor, für das sie gerne arbeiten möchten.
Torsten Kohlschein
06.02.2026
3 min.
Nach ÖPNV-Streik in Zwickau: Warum der Förderverein einer Zwickauer Kita einen Brief an das Theater schreibt
Thomas Förster vom Förderverein Kita Sachsenring hat einen Brief an das Zwickauer Theater geschrieben.
Zahlreiche Kinder haben am Montag eine Aufführung im Gewandhaus verpasst. Der Förderverein der betroffenen Kita fühlt sich vom Theater im Stich gelassen. Dort ist man irritiert.
Jim Kerzig
14.02.2026
2 min.
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Auch stadtauswärts gilt auf der B 93 bei Zwickau nun Tempo 80.
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?
Jim Kerzig
14:00 Uhr
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
14:04 Uhr
5 min.
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet
Deutschland, Großbritannien, Schweden und die Niederlande werfen Russland nach Analysen sterblicher Überreste Alexej Nawalnys vor, den Kremlkritiker mit einem starken Nervengift getötet zu haben.
Kremlkritiker Nawalny starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. Die Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache. Deutschland und andere Europäer berichten nun etwas ganz anderes.
Jörg Blank und André Ballin, dpa
Mehr Artikel