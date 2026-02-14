Öffentliche BSW-Fraktionssitzung in Zwickau: Wie weiter mit den Theaterfinanzen

Zwickau
Finanzielle Rettung oder Umbruch? Die Fraktionssitzung der BSW thematisiert die Herausforderungen des Theaters Plauen-Zwickau. Die Rollen von Mäzenen werden auch besprochen.
Die Zwickauer Stadtratsfraktion des BSW lädt zu einer öffentlichen Fraktionssitzung ein. Am Montag, 23. Februar, ab 18 Uhr steht das Thema „Theater am Scheideweg: Zwischen Sparzwang, Zukunftssicherung und Mäzenatentum“ im Mittelpunkt. Diskutiert werden sollen in der Fraktionssitzung der Partei die aktuellen finanziellen Herausforderungen...
