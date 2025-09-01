Party, Tanz und Folkmusik: Fest im Herrenhaus Vielau

Im historischen Herrenhaus Vielau ist am Wochenende ordentlich was los. Der Heimatverein veranstaltet dort sein traditionelles Fest mit vielen Angeboten für Familien.

Mit Musik, Köstlichkeiten und Unterhaltung für Groß und Klein lockt der Heimatverein Herrenhaus Vielau am Wochenende ins denkmalgeschützte Haus in der Gemeinde Reinsdorf. Das Programm bietet genug für Jung und Alt, kündigt der Verein an. Los geht‘s am Freitag ab 19 Uhr mit einer 80er-Jahre-Party. Am Samstag gibt es ab 15 Uhr Kaffee und...