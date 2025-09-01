Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Herrenhaus in Vielau ist denkmalgeschützt und gehört zu den Kleinoden der Gemeinde Reinsdorf.
Das Herrenhaus in Vielau ist denkmalgeschützt und gehört zu den Kleinoden der Gemeinde Reinsdorf. Bild: Andreas Wohland/Archiv
Das Herrenhaus in Vielau ist denkmalgeschützt und gehört zu den Kleinoden der Gemeinde Reinsdorf.
Das Herrenhaus in Vielau ist denkmalgeschützt und gehört zu den Kleinoden der Gemeinde Reinsdorf. Bild: Andreas Wohland/Archiv
Zwickau
Party, Tanz und Folkmusik: Fest im Herrenhaus Vielau
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im historischen Herrenhaus Vielau ist am Wochenende ordentlich was los. Der Heimatverein veranstaltet dort sein traditionelles Fest mit vielen Angeboten für Familien.

Mit Musik, Köstlichkeiten und Unterhaltung für Groß und Klein lockt der Heimatverein Herrenhaus Vielau am Wochenende ins denkmalgeschützte Haus in der Gemeinde Reinsdorf. Das Programm bietet genug für Jung und Alt, kündigt der Verein an. Los geht‘s am Freitag ab 19 Uhr mit einer 80er-Jahre-Party. Am Samstag gibt es ab 15 Uhr Kaffee und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
10 min.
Ohne Unterbrechung Bürgermeister seit 1985: Steffen Ludwig – der König von Reinsdorf
Steffen Ludwig, Bürgermeister von Reinsdorf, besitzt als Glücksbringer diese Biene. Sie liegt auf seinem Schreibtisch.
In 40 Jahren als Bürgermeister von Reinsdorf bei Zwickau wollte Steffen Ludwig eines niemals: aufgeben. Am 1. September feiert er Dienstjubiläum. Was ihn so lange in einem Amt gehalten hat, das in Deutschland immer weniger Menschen ausüben wollen.
Elsa Middeke
08.07.2025
1 min.
Riskantes Überholmanöver bei Zwickau: Seat rast in Kurve an Bus vorbei
Als ein unbekannter Seat-Fahrer in einer Kurve in Vielau einen Bus überholte, wurde ein Mann leicht verletzt.
Das war knapp: Nur weil ein Busfahrer sowie ein BMW-Fahrer sofort auf die Bremsen traten, ist es am Montag im Reinsdorfer Ortsteil Vielau nicht zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.
Elsa Middeke
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
08:12 Uhr
3 min.
Bildergalerie: Die Basketballer der Niners Chemnitz im Trainingslager in der Schweiz
Niners-Spieler Yordan Minchen in der Innenstadt von Yverdon-les-Bains. Am Dienstagnachmittag hatten die Profis etwas Zeit, sich in dem idyllischen Ort am Neuenbergersee umzuschauen. Foto: Thomas Reibetanz
„Freie Presse“ begleitet das Team auf dem ersten Teilstück des 15-tägigen Trips und berichtet mit Livetickern von den Testspielen. Hier sind einige Impressionen, die fortlaufend aktualisiert werden.
Thomas Reibetanz
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel