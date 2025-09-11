Prinzenraub wird in Prag präsentiert: Kreis Zwickau beim Sommerfest Sachsens in Tschechien

Das Sommerfest in Prag wird zur Bühne für Westsachsen. Mit dabei: Künstler und historische Kostüme. Welche Geschichte versteckt sich hinter den Gewändern?

Dass Westsachsen mehr ist als „Motor sächsischer Wirtschaft“, wie sich der Kreis Zwickau nennt, zeigt die Region jetzt in Prag: Freitag und Samstag präsentieren sich Landkreis und Tourismusverband Chemnitz-Zwickau-Region auf dem Sommerfest von Sachsens Verbindungsbüros in Tschechien. Außer ums Netzwerken unter Nachbarn geht es um Werbung... Dass Westsachsen mehr ist als „Motor sächsischer Wirtschaft“, wie sich der Kreis Zwickau nennt, zeigt die Region jetzt in Prag: Freitag und Samstag präsentieren sich Landkreis und Tourismusverband Chemnitz-Zwickau-Region auf dem Sommerfest von Sachsens Verbindungsbüros in Tschechien. Außer ums Netzwerken unter Nachbarn geht es um Werbung...