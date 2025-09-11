Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Prinzenraub wird in Prag präsentiert: Kreis Zwickau beim Sommerfest Sachsens in Tschechien

Kostüme der Prinzenraub-Aufführung in Hartenstein werden am Wochenende in Prag gezeigt.
Kostüme der Prinzenraub-Aufführung in Hartenstein werden am Wochenende in Prag gezeigt. Bild: Enrico Fanghänel
Kostüme der Prinzenraub-Aufführung in Hartenstein werden am Wochenende in Prag gezeigt.
Kostüme der Prinzenraub-Aufführung in Hartenstein werden am Wochenende in Prag gezeigt. Bild: Enrico Fanghänel
Zwickau
Prinzenraub wird in Prag präsentiert: Kreis Zwickau beim Sommerfest Sachsens in Tschechien
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Sommerfest in Prag wird zur Bühne für Westsachsen. Mit dabei: Künstler und historische Kostüme. Welche Geschichte versteckt sich hinter den Gewändern?

Dass Westsachsen mehr ist als „Motor sächsischer Wirtschaft“, wie sich der Kreis Zwickau nennt, zeigt die Region jetzt in Prag: Freitag und Samstag präsentieren sich Landkreis und Tourismusverband Chemnitz-Zwickau-Region auf dem Sommerfest von Sachsens Verbindungsbüros in Tschechien. Außer ums Netzwerken unter Nachbarn geht es um Werbung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
15:05 Uhr
1 min.
Patientenvortrag in Plauen: Was die Knieprothetik im Helios-Klinikum bietet
Betroffene werden im Helios-Klinikum informiert.
Über aktuelle Möglichkeiten der Knieendoprothetik informiert bald Chefarzt Dr. Frank Storl im Plauener Helios-Klinikum. Was Betroffene erwartet.
Jakob Nützler
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
05.09.2025
4 min.
Premiere für Poetry Slam in Wildenfels: Lehrer holt Lyrik ins Schloss
Kevin Unger organisiert den ersten Poetry Slam im Schloss Wildenfels.
Für frischen Wind in einem alten Gemäuer soll der erste Poetry Slam im Schloss Wildenfels sorgen. Was das ist und wer hinter der Idee steckt.
Holger Weiß
10.09.2025
3 min.
Letzte Auflage für Hartensteiner Rockfestival: Warum die „RFN“-Organisatoren den Stecker ziehen
Annabel (l.) und Juliane Rudolph beim Arbeitseinsatz vor dem Festival am Samstag.
Gestartet als musikalische Geburtstagsparty, ist das „Rock für Neighbours“-Festival immer größer geworden. Jetzt ziehen die Macher einen Schlussstrich. Was dennoch Anlass für Optimismus gibt.
Holger Weiß
Mehr Artikel