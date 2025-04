Reinsdorf: Elektrogeräte für 3500 Euro aus Gartenlaube gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen, denen solche Geräte der Marke Dewalt zum Kauf angeboten wurden.

Reinsdorf.

Akkubetriebene elektrische Gartengeräte der Marke Dewalt im Gesamtwert von 3500 Euro sind aus der Laube eines Gartengrundstücks an der Wiesenaue in Reinsdorf gestohlen worden. Dazu überstiegen die Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, einen Maschendrahtzaun und gelangten gewaltsam ins Innere der Gartenhütte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zum Diebesgut gehören auch mehrere Tauschakkus und dazugehörige Ladegeräte. Die Farbgebung der gestohlenen Geräte ist gelb-schwarz. Zeugenhinweise zum Diebstahl und den Tätern oder zu neuen Besitzern oder Angeboten zum Kauf von derartigen Gartengeräten und Zubehör erbittet das Polizeirevier in Werdau unter der Telefonnummer 03761 702 0. (mib)