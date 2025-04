„Russian Speed Folk“ im Alten Gasometer

Mit einer Mischung aus Ska, Punk, Polka und Folklore will die Potsdamer Band 44 Leningrad den Saal des Alten Gasometers in Zwickau am Samstagabend zum Beben bringen.

„44 Leningrad - Tanzt!“ heißt es am Samstag, 22. März, ab 20 Uhr im Saal des Alten Gasometers in Zwickau. Seit Wladimir Kaminers Russendisko und die Klezmer-Balkan-Welle die deutschen Clubs in Beschlag genommen haben, weiß eine breitere Öffentlichkeit um den Charme der eklektizistischen Mischung aus Ska, Punk, Polka und Folklore. Nachahmer... „44 Leningrad - Tanzt!“ heißt es am Samstag, 22. März, ab 20 Uhr im Saal des Alten Gasometers in Zwickau. Seit Wladimir Kaminers Russendisko und die Klezmer-Balkan-Welle die deutschen Clubs in Beschlag genommen haben, weiß eine breitere Öffentlichkeit um den Charme der eklektizistischen Mischung aus Ska, Punk, Polka und Folklore. Nachahmer...