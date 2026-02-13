MENÜ
  Zwickau
  Zwickau
  • Sieht so eine Grünfläche aus? Warum die Arbeiten am Stadtring in Zwickau ins Stocken geraten

Der Grünstreifen zwischen Hochschule und Stadtring bleibt vorerst eine Baustelle.
Der Grünstreifen zwischen Hochschule und Stadtring bleibt vorerst eine Baustelle. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Sieht so eine Grünfläche aus? Warum die Arbeiten am Stadtring in Zwickau ins Stocken geraten
Von Frank Dörfelt
Das Hochtechnologiezentrum in der Zwickauer Innenstadt nähert sich der Fertigstellung. Doch der Grünstreifen auf der Rückseite, der eigentlich 2025 fertig sein sollte, verzögert sich weiter.

Das Hochtechnologiezentrum der Westsächsischen Hochschule an der Peter-Breuer-Straße in Zwickau ist innen fast fertig. Seit Januar laufen die Tests der technischen Anlagen im früheren Förster-&-Borries-Bau. Mitte des Jahres sollen die Studenten in das umgebaute historische Bauwerk einziehen. Doch an der Rückseite des Gebäudes bleibt die...
