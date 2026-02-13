Sieht so eine Grünfläche aus? Warum die Arbeiten am Stadtring in Zwickau ins Stocken geraten

Zwickau
Das Hochtechnologiezentrum in der Zwickauer Innenstadt nähert sich der Fertigstellung. Doch der Grünstreifen auf der Rückseite, der eigentlich 2025 fertig sein sollte, verzögert sich weiter.
Das Hochtechnologiezentrum der Westsächsischen Hochschule an der Peter-Breuer-Straße in Zwickau ist innen fast fertig. Seit Januar laufen die Tests der technischen Anlagen im früheren Förster-&-Borries-Bau. Mitte des Jahres sollen die Studenten in das umgebaute historische Bauwerk einziehen. Doch an der Rückseite des Gebäudes bleibt die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.