Stadtbibliothek Zwickau investiert 70.000 Euro in frische Technik – ein neues Extra inklusive

Nach 3,5 Millionen Büchern, CDs und DVDs war Schluss: Jetzt hat die Stadt Zwickau Geld in neue Geräte für ihre beliebteste Kultureinrichtung gesteckt. Eine Überraschung wartet zudem in der ersten Etage.

Durchschnittlich 4,9 von 5 möglichen Punkten bei insgesamt 99 Google-Bewertungen. Das muss man erstmal schaffen. Zurzeit ist die Stadtbibliothek Zwickau die einzige öffentliche Einrichtung der Stadt, die auf einen derartigen traumhaften Durchschnitt kommt. Damit das so bleibt, muss man allerdings auch gelegentlich investieren. 56.000 Euro hat... Durchschnittlich 4,9 von 5 möglichen Punkten bei insgesamt 99 Google-Bewertungen. Das muss man erstmal schaffen. Zurzeit ist die Stadtbibliothek Zwickau die einzige öffentliche Einrichtung der Stadt, die auf einen derartigen traumhaften Durchschnitt kommt. Damit das so bleibt, muss man allerdings auch gelegentlich investieren. 56.000 Euro hat...