Regionale Nachrichten und News
  • Stadtbibliothek Zwickau investiert 70.000 Euro in frische Technik – ein neues Extra inklusive

Susan Bergelt ist eine fleißige Nutzerin der Stadtbibliothek und ihrer Rückgabeautomaten.
Susan Bergelt ist eine fleißige Nutzerin der Stadtbibliothek und ihrer Rückgabeautomaten. Bild: Ralph Köhler
Susan Bergelt ist eine fleißige Nutzerin der Stadtbibliothek und ihrer Rückgabeautomaten.
Susan Bergelt ist eine fleißige Nutzerin der Stadtbibliothek und ihrer Rückgabeautomaten. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Stadtbibliothek Zwickau investiert 70.000 Euro in frische Technik – ein neues Extra inklusive
Von Torsten Kohlschein
Nach 3,5 Millionen Büchern, CDs und DVDs war Schluss: Jetzt hat die Stadt Zwickau Geld in neue Geräte für ihre beliebteste Kultureinrichtung gesteckt. Eine Überraschung wartet zudem in der ersten Etage.

Durchschnittlich 4,9 von 5 möglichen Punkten bei insgesamt 99 Google-Bewertungen. Das muss man erstmal schaffen. Zurzeit ist die Stadtbibliothek Zwickau die einzige öffentliche Einrichtung der Stadt, die auf einen derartigen traumhaften Durchschnitt kommt. Damit das so bleibt, muss man allerdings auch gelegentlich investieren. 56.000 Euro hat...
