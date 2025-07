Talbrücke der A 72 in Wilkau-Haßlau: Frisches Grau verdeckt den Korrosionsschutz

Der letzte Teil der Sanierung einer der längsten Autobahnbrücken Sachsens: Die Talbrücke über die Zwickauer Mulde und die B 93 bekommt neue Farbe und wird gegen Rost geschützt.

Die Sanierung der annährend 700 Meter langen Talbrücke der Autobahn 72 über die Zwickauer Mulde und die Bundesstraße 93 in Wilkau-Haßlau nähert sich dem Abschluss. Laut der Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH beginnen nun die Arbeiten am Korrosionsschutz der Stahlhohlkästen. In diesen Kästen liegt die eigentliche Fahrbahn, wobei...