Taxifahrer im Landkreis Zwickau dürfen mehr verlangen: So viel teurer wird die Fahrt ab Mitte Februar 2026

Zwickau
Der Kreistag hat die Tariferhöhung genehmigt. Der Landkreis begründet den Schritt mit dem steigenden Mindestlohn.
Eine größere Debatte gab es am Mittwoch bei der Kreistagssitzung in der Glauchauer Sachsenlandhalle nicht. Für die Erhöhung der Taxitarife im Landkreis Zwickau sprach sich am Ende eine breite Mehrheit der 89 anwesenden Kreisräte aus. Zwölf Räte stimmten dagegen, neun enthielten sich. Kunden müssen sich nun ab 15. Februar 2026 auf höhere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.