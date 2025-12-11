MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Taxifahrer im Landkreis Zwickau dürfen mehr verlangen: So viel teurer wird die Fahrt ab Mitte Februar 2026

Taxis am Zwickauer Hauptbahnhof. Ab Mitte Februar wird’s teurer.
Taxis am Zwickauer Hauptbahnhof. Ab Mitte Februar wird’s teurer. Bild: Ralph Köhler
Taxis am Zwickauer Hauptbahnhof. Ab Mitte Februar wird’s teurer.
Taxis am Zwickauer Hauptbahnhof. Ab Mitte Februar wird’s teurer. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Taxifahrer im Landkreis Zwickau dürfen mehr verlangen: So viel teurer wird die Fahrt ab Mitte Februar 2026
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kreistag hat die Tariferhöhung genehmigt. Der Landkreis begründet den Schritt mit dem steigenden Mindestlohn.

Eine größere Debatte gab es am Mittwoch bei der Kreistagssitzung in der Glauchauer Sachsenlandhalle nicht. Für die Erhöhung der Taxitarife im Landkreis Zwickau sprach sich am Ende eine breite Mehrheit der 89 anwesenden Kreisräte aus. Zwölf Räte stimmten dagegen, neun enthielten sich. Kunden müssen sich nun ab 15. Februar 2026 auf höhere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
11.10.2025
3 min.
Zwickauer Taxifahrer erwägen Gang vor Gericht
Im Landkreis Zwickau fahren 130 Taxis, manche Tag und Nacht.
Die Genossenschaft hat eine Interessengemeinschaft ins Leben gerufen, um eine Tariferhöhung zu erstreiten. Und offenbar kommt Bewegung in die Sache.
Uta Pasler
08.12.2025
3 min.
Taxifahren soll ab Februar deutlich teurer werden im Landkreis Zwickau
Taxis am Zwickauer Hauptbahnhof. Ab Mitte Februar sollen Fahrgäste mehr zahlen.
Das Landratsamt geht auf Forderungen der Taxi-Genossenschaft ein und schlägt eine neue Gebührenordnung vor. Darüber soll nun der Kreistag entscheiden.
Jan-Dirk Franke
07:28 Uhr
6 min.
Kann jeder meditieren lernen?
Auch wenn erst mal das Gedankenkarussell anspringt: Als konzentrative Übung hilft Meditation dabei, innerlich zur Ruhe zu kommen.
Meditation hilft nicht immer sofort beim Abschalten. Manchmal taucht erst das Gefühlschaos auf. Warum meditieren trotzdem ein Gewinn sein kann, erklären Experten.
von Amelie Breitenhuber, dpa
Mehr Artikel