  • Zwickau
  • Zwickau
  • Unfall auf der A 72 bei Zwickau: Kia-Fahrerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Eine Kia-Fahrerin wurde beim Unfall auf der A 72 bei Zwickau schwer verletzt.
Eine Kia-Fahrerin wurde beim Unfall auf der A 72 bei Zwickau schwer verletzt. Bild: Stefan Puchner/dpa
Eine Kia-Fahrerin wurde beim Unfall auf der A 72 bei Zwickau schwer verletzt.
Eine Kia-Fahrerin wurde beim Unfall auf der A 72 bei Zwickau schwer verletzt. Bild: Stefan Puchner/dpa
Zwickau
Unfall auf der A 72 bei Zwickau: Kia-Fahrerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Wagen hat sich zwischen Zwickau-West und Zwickau-Ost überschlagen. Die Leitstelle schickte am Sonntag mehrere Feuerwehren an die Unfallstelle.

Eine 67-jährige Frau hat sich bei einem Unfall auf der A 72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-West und Zwickau-Ost am Sonntag schwere Verletzungen zugezogen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr. Die Frau, die mit einem Kia in Richtung Chemnitz unterwegs war, kam aus...
