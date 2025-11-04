Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Unfall mit drei Fahrzeugen: B 173 zwischen Zwickau und Mülsen zeitweise voll gesperrt

Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 173. Ein Transporter blockierte nach dem Crash beide Fahrspuren.
Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 173. Ein Transporter blockierte nach dem Crash beide Fahrspuren. Bild: Mike Müller
Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 173. Ein Transporter blockierte nach dem Crash beide Fahrspuren.
Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 173. Ein Transporter blockierte nach dem Crash beide Fahrspuren. Bild: Mike Müller
Update
Zwickau
Unfall mit drei Fahrzeugen: B 173 zwischen Zwickau und Mülsen zeitweise voll gesperrt
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast zwei Stunden lang ging auf der Bundesstraße nichts mehr – und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Was passiert ist und was die Polizei festgestellt hat.

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist die B 173 zwischen Zwickau und Mülsen am Dienstagnachmittag in beide Fahrtrichtungen für fast zwei Stunden voll gesperrt worden. Seit 15.15 Uhr ist die Bundesstraße in dem Abschnitt laut Polizei aber wieder befahrbar.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
1 min.
Skoda-Fahrerin fährt nach Unfall in Zwickau einfach weiter
Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.
Vorfahrt genommen: Ein E-Bike-Fahrer stürzt beim Versuch, dem Auto auszuweichen, und verletzt sich schwer. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.
Jan-Dirk Franke
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
23:01 Uhr
4 min.
Bayern triumphieren nach Díaz-Doppelpack und Rot in Paris
Luis Díaz (r) erzielt das frühe 1:0 für Bayern.
Die Bayern sind auch in Europa das Team der Stunde. Nach zwei Toren von Luis Díaz gewinnen sie nach dem Platzverweis des Kolumbianers auch in Unterzahl beim Titelverteidiger.
Klaus Bergmann und Stefan Tabeling, dpa
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
18.10.2025
1 min.
Alle Ampeln auf Grün? Unfall verursacht 60.000 Euro Schaden
Beide Fahrer sahen Grün: Nach einem Unfall an der A72 ist der Schaden erheblich. (Symbolbild)
Zwei Transporter krachen an der A72-Abfahrt zusammen – beide Fahrer behaupten: "Grün!". Wer sagt die Wahrheit? Die Polizei sucht Zeugen.
Mehr Artikel