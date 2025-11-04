Unfall mit drei Fahrzeugen: B 173 zwischen Zwickau und Mülsen zeitweise voll gesperrt

Zwickau
Fast zwei Stunden lang ging auf der Bundesstraße nichts mehr – und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Was passiert ist und was die Polizei festgestellt hat.
Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist die B 173 zwischen Zwickau und Mülsen am Dienstagnachmittag in beide Fahrtrichtungen für fast zwei Stunden voll gesperrt worden. Seit 15.15 Uhr ist die Bundesstraße in dem Abschnitt laut Polizei aber wieder befahrbar.
