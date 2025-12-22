MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Weihnachtlicher Glanz in Zwickau: Besondere Kopfbedeckungen sind in der Minderheit

Für Norman Köhler und seine Tochter gibt es ohne die Mützen keinen Besuch des Weihnachtsmarktes.
Für Norman Köhler und seine Tochter gibt es ohne die Mützen keinen Besuch des Weihnachtsmarktes. Bild: R. Köhler
Annegret Berger mit Ersatzmütze. Ihre Weihnachtsbaummütze lag noch in Görlitz vom letzten Weihnachtsmarktbesuch.
Annegret Berger mit Ersatzmütze. Ihre Weihnachtsbaummütze lag noch in Görlitz vom letzten Weihnachtsmarktbesuch. Bild: Ralph Köhler
Zur Schlossweihnacht wurde unser Fotograf, dann doch noch fündig. Luise Buchmann und Nathalie Schubert mit einem besonderen Geweih.
Zur Schlossweihnacht wurde unser Fotograf, dann doch noch fündig. Luise Buchmann und Nathalie Schubert mit einem besonderen Geweih. Bild: Ralf Wendland
Für Norman Köhler und seine Tochter gibt es ohne die Mützen keinen Besuch des Weihnachtsmarktes.
Für Norman Köhler und seine Tochter gibt es ohne die Mützen keinen Besuch des Weihnachtsmarktes. Bild: R. Köhler
Annegret Berger mit Ersatzmütze. Ihre Weihnachtsbaummütze lag noch in Görlitz vom letzten Weihnachtsmarktbesuch.
Annegret Berger mit Ersatzmütze. Ihre Weihnachtsbaummütze lag noch in Görlitz vom letzten Weihnachtsmarktbesuch. Bild: Ralph Köhler
Zur Schlossweihnacht wurde unser Fotograf, dann doch noch fündig. Luise Buchmann und Nathalie Schubert mit einem besonderen Geweih.
Zur Schlossweihnacht wurde unser Fotograf, dann doch noch fündig. Luise Buchmann und Nathalie Schubert mit einem besonderen Geweih. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Weihnachtlicher Glanz in Zwickau: Besondere Kopfbedeckungen sind in der Minderheit
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leuchtende Weihnachtsaccessoires, wie leuchtende Weihnachtsbäume auf der Mütze, bunte Pullover und blinkende Brillen, bleiben in Zwickau eine Seltenheit. Nur wenige zeigen ihre Leidenschaft.

Ohne Hut und leuchtenden Weihnachtsbaum verlässt Annegret Berger in der Weihnachtszeit kaum das Haus. „Das gehört für mich einfach dazu“, sagt sie. Besonders auf dem Weihnachtsmarkt ist der Schmuck ein Muss – nicht nur in Zwickau. Den Hut hat sie auf dem Funkelmarkt in Dresden gekauft. „Seitdem habe ich ihn nirgendwo mehr gesehen“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
20.12.2025
4 min.
Schinken, Schaffell, Räuchermann: Wofür Besucher des Zwickauer Weihnachtsmarktes Geld ausgeben
Christine und Peter Grimm aus Auerbach im Vogtland haben arktischen Honig gekauft, den sie Weihnachten verschenken wollen.
Der Zwickauer Weihnachtsmarkt lockt mit einer Vielzahl von Köstlichkeiten und Geschenken. Welche besonderen Angebote ziehen die Besucher an?
Holger Weiß
07.12.2025
4 min.
Verkaufsoffener Sonntag in Zwickau: Wie viel Verbraucher dieses Jahr für Geschenke ausgeben
Lilly Pommer (links) und Kristin Hengst zählten zu den Einkäufern, die sich am Sonntag in der Zwickauer City drängten.
Am Sonntag waren in Zwickau verschiedenste Shopping-Typen unterwegs: vom Schnäppchen-freudigen Sparfuchs über den gut organisierten Listen-Luchs bis zum romantischen Weihnachts-Wiesel. Beim Budget zogen viele trotz aller Einkaufsfreude eine klare Grenze.
Elsa Middeke
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
Mehr Artikel