Weihnachtlicher Glanz in Zwickau: Besondere Kopfbedeckungen sind in der Minderheit

Zwickau
Leuchtende Weihnachtsaccessoires, wie leuchtende Weihnachtsbäume auf der Mütze, bunte Pullover und blinkende Brillen, bleiben in Zwickau eine Seltenheit. Nur wenige zeigen ihre Leidenschaft.
Ohne Hut und leuchtenden Weihnachtsbaum verlässt Annegret Berger in der Weihnachtszeit kaum das Haus. „Das gehört für mich einfach dazu“, sagt sie. Besonders auf dem Weihnachtsmarkt ist der Schmuck ein Muss – nicht nur in Zwickau. Den Hut hat sie auf dem Funkelmarkt in Dresden gekauft. „Seitdem habe ich ihn nirgendwo mehr gesehen“,...
