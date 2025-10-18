Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weiße Cola im Planitzer Strandbad beliebt: Wie schmeckt die kristallklare Variante?

Gastronom Uwe Neumann schenkt seinen Gästen im „Restaurant 99“ in Planitz eine besondere Cola-Variante aus.
Gastronom Uwe Neumann schenkt seinen Gästen im „Restaurant 99“ in Planitz eine besondere Cola-Variante aus.
Zwickau
Weiße Cola im Planitzer Strandbad beliebt: Wie schmeckt die kristallklare Variante?
Von Jim Kerzig
Im neuen „Restaurant 99“ in Planitz gibt es eine ungewöhnliche farblose Variante des Koffeingetränks. „Freie Presse“-Reporter Jim Kerzig hat sie getestet und kommt zu einem überraschenden Ergebnis.

Sie ist ein echter Hingucker auf dem Tresen von Uwe Neumann in Zwickau-Planitz: Im neueröffneten „Restaurant 99“ am Strandbad können sich die Gäste weiße Cola ausschenken lassen – eine farblose Version des beliebten Koffeingetränks. „Das gibt es sonst nirgendwo in der Region“, meint Gastronom Neumann. Die weiße Variante bietet er...
