  • Wenn Kinder zu schnell aus den teuren Sachen herauswachsen: Zwickauer Sporthändler tourt mit Ski-Börsen durch den Landkreis

Antje Buchmann mit ihren Kindern Elli (li.) und Max bei der Skiböre in Wilkau-Haßlau.
Bild: Ralf Wendland
Antje Buchmann mit ihren Kindern Elli (li.) und Max bei der Skiböre in Wilkau-Haßlau.
Antje Buchmann mit ihren Kindern Elli (li.) und Max bei der Skiböre in Wilkau-Haßlau. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Wenn Kinder zu schnell aus den teuren Sachen herauswachsen: Zwickauer Sporthändler tourt mit Ski-Börsen durch den Landkreis
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ski-Börsen bieten eine Möglichkeit, einen nicht ganz so preisintensiven Einstieg in den Wintersport zu finden. Bei Intersport GÜ-Sport läuft die letzte Börse jetzt in Meerane.

Der Winter kann kommen - die Ski- und Snowboard-Börsen beim Zwickauer Sportartikelhändler GÜ-Sport haben mit dafür gesorgt, dass Wintersportfans ausgerüstet sind und das Material gut eingestellt ist. Gerade für Einsteiger sind Börsen eine Möglichkeit, einen nicht ganz so preisintensiven Einstieg in den Wintersport zu finden. Diese Woche...
