Wildenfels: Ast durchbohrt Frontscheibe von Zirkusauto

Die Leute vom Projektcircus Hein, der zurzeit in Wildenfels auf dem Festplatz am Schlosspark Quartier bezogen hat, müssen wohl alle einen guten Schlaf gehabt haben. "Als wir morgens aus unseren Wohnwagen traten, sind wir ganz schön erschrocken", erzählt Chefin Sarah Sperlich. "Ein großer Baum, der ganz unten am Schlosshang gestanden hatte, war...