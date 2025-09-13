Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wildenfels: Transporter rollt weg – und beschädigt gleich fünf Fahrzeuge

Fünf Pkw beschädigte ein Transporter, der in Wildenfels wegrollte.
Fünf Pkw beschädigte ein Transporter, der in Wildenfels wegrollte. Bild: Symbolfoto: Adobe Stock
Zwickau
Wildenfels: Transporter rollt weg – und beschädigt gleich fünf Fahrzeuge
Von Elsa Middeke
Parken mit Folgen: Dass ein Transporter nicht richtig gegen Wegrollen gesichert war, hatte teure Konsequenzen.

Einen fünfstelligen Schaden verursacht hat die Fahrerin (36) eines Kleintransporters in Wildenfels am Freitagvormittag. Darüber informierte die Polizeidirektion Zwickau. Demnach hatte die Transporter-Fahrerin ihr Auto gegen 10.15 Uhr im Wildenfelser Ortsteil Wiesen an der Kirchberger Straße abgestellt. Allerdings sicherte sie den Transporter...
Das könnte Sie auch interessieren
15:05 Uhr
1 min.
Patientenvortrag in Plauen: Was die Knieprothetik im Helios-Klinikum bietet
Betroffene werden im Helios-Klinikum informiert.
Über aktuelle Möglichkeiten der Knieendoprothetik informiert bald Chefarzt Dr. Frank Storl im Plauener Helios-Klinikum. Was Betroffene erwartet.
Jakob Nützler
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13.09.2025
1 min.
Unfall in Zwickau: Drei Autos beschädigt, zwei Menschen verletzt
Nach einem Auffahrunfall in Zwickau musste ein Auto abgeschleppt werden.
Zu spät erkannte eine Skoda-Fahrerin am Freitag in Zwickau, dass das Auto vor ihr anhalten musste. Die Folge war ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Elsa Middeke
15:20 Uhr
2 min.
Zwickau: Alkoholisiert und renitent – Mann verbringt Nacht in Haft
In Zwickau musste ein Randalierer eine Nacht in Haft verbringen.
Stark alkoholisiert trat ein Mann gegen ein Auto vor dem Polizeirevier. Die Konsequenzen folgten schnell.
Babette Philipp
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
