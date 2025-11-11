Wilkau-Haßlau im Narrenfieber: Schlüsselübergabe mit Überraschungen

Zwickau
Zum 20. Mal übernehmen die Narren das Rathaus von Wilkau-Haßlau. Der Bürgermeister und der Carnevalsclub sind sich einig, was jetzt ansteht.
„Da ist er“ – Bürgermeister Stefan Feustel hielt sich am Dienstag um 11.11 Uhr kurz bei der Übergabe des Schlüssels zum Rathaus von Wilkau-Haßlau. Das überraschte den Präsidenten des Wilkauer Carnevalsclubs Lutz Voigtmann. Der hatte eine Idee, was man mit dem Schlüssel anfangen kann. „Wir stecken ihn von innen ins Schloss und lassen...
