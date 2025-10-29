Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • ZDF-Morgenmagazin sendet live aus Zwickau: Alter Gasometer wird für drei Stunden zum TV-Studio

Probe am Mittwochnachmittag für das ZDF-Morgenmagazin: Moderatorin Eva-Maria Lemke bekommt von Regisseur Klaus Heim (Mitte) ihren Platz vor der Kamera zugewiesen.
Probe am Mittwochnachmittag für das ZDF-Morgenmagazin: Moderatorin Eva-Maria Lemke bekommt von Regisseur Klaus Heim (Mitte) ihren Platz vor der Kamera zugewiesen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
ZDF-Morgenmagazin sendet live aus Zwickau: Alter Gasometer wird für drei Stunden zum TV-Studio
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Dienstag laufen die Vorbereitungen für die morgendliche Livesendung aus Zwickau. Die „Freie Presse“ hat das TV-Team bei den Proben besucht.

Große TV-Shows, wie sie der MDR noch vor Jahren in der Stadthalle (heute Sparkassen-Arena) produzierte, hat Zwickau schon lange nicht mehr erlebt. Doch diese Woche bekommt Zwickau reichlich Sendezeit im Fernsehen – im ZDF-Morgenmagazin: „Krise in der Autobranche“ ist der Titel der Sendung für Frühaufsteher, für die das „Moma“ am...
