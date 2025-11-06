Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Zwickau und Auerbach im Vogtland: Gospelprojekt findet zum achten Mal statt

Aktuell laufen die Proben für die Premiere zum Gospelprojekt.
Aktuell laufen die Proben für die Premiere zum Gospelprojekt. Bild: Medienteam der Pauluskirche
Aktuell laufen die Proben für die Premiere zum Gospelprojekt.
Aktuell laufen die Proben für die Premiere zum Gospelprojekt. Bild: Medienteam der Pauluskirche
Zwickau
Zwickau und Auerbach im Vogtland: Gospelprojekt findet zum achten Mal statt
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Juni proben rund 60 Sänger aus dem Zwickauer Raum und dem Vogtland – zunächst getrennt voneinander und inzwischen gemeinsam in Zwickau. Zwei Aufführungen sind bei freiem Eintritt geplant: am 15. und am 16. November.

Das achte Westsächsische Orgelprojekt steht vor seiner Premiere. Aufführungen sind am 15. November, 19.30 Uhr in der St. Laurentius-Kirche im vogtländischen Auerbach sowie am 16. November, 17 Uhr, in der Pauluskirche in Zwickau-Marienthal geplant.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:40 Uhr
2 min.
Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei
Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen.
Verletzungssorgen trüben den starken Auftakt der Eishockey-Männer beim Deutschland Cup. Angreifer Kahun und Verteidiger Kälble fallen für den Rest des Turniers aus. Bundestrainer Kreis reagiert.
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
05.11.2025
1 min.
Zwickau: Traditioneller Martinsumzug am 11.11.
Zum Martinsfest am 11.11. gehört auch ein Lampionumzug.
Die Kirchgemeinden Zwickaus laden an diesem Tag zum Martinsspiel und Laternenumzug ein.
Jens Arnold
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.10.2025
1 min.
Singwoche in Zwickau als Ferien-Event: Kinder können bei Bibelmusical mitmachen
In der Zwickauer Pauluskirche soll die Singwoche ihren Höhepunkt erleben.
In der zweiten Herbstferienwoche noch nichts vor? Für musikinteressierte Kinder und Jugendliche könnte eine Musical-Singwoche in Zwickau passend sein.
Jakob Nützler
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel