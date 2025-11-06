Zwickau und Auerbach im Vogtland: Gospelprojekt findet zum achten Mal statt

Seit Juni proben rund 60 Sänger aus dem Zwickauer Raum und dem Vogtland – zunächst getrennt voneinander und inzwischen gemeinsam in Zwickau. Zwei Aufführungen sind bei freiem Eintritt geplant: am 15. und am 16. November.

Das achte Westsächsische Orgelprojekt steht vor seiner Premiere. Aufführungen sind am 15. November, 19.30 Uhr in der St. Laurentius-Kirche im vogtländischen Auerbach sowie am 16. November, 17 Uhr, in der Pauluskirche in Zwickau-Marienthal geplant.