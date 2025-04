Zwickauer Kevin-Brauerei: Partys für guten Zweck sind feste Größe geworden

Die „Bildet Banden“-Partyreihe in der Kevin-Brauerei, deren Erlös gespendet wird, hat sich als ausverkaufte Veranstaltung etabliert. Die Brauer hatten nach einem Brand selbst eine Riesenwelle an Hilfsbereitschaft erfahren. Bald tut sich was in den verrußten Räumen.

Ein guter Abend für einen guten Zweck: Das ist die Idee hinter der noch jungen Partyreihe „Bildet Banden" in der Zwickauer Kevin-Brauerei. Vorigen Samstag fand die sechste Auflage statt. Auch diesmal soll der Erlös aus dem Eintrittsgeld gespendet werden. Das sagen Andreas Marschner (43) und Stefan Wäntig (41) vom „Bildet Banden"-Team.