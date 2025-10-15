Zwickauer Knochenfunde: Fälle beschäftigen Zwickauer Ermittler noch immer

Weiter ist unklar, was es mit dem Schädel am Viadukt auf sich hat. Zumindest beim Skelett ist das Geschlecht bereits bekannt.

Das Geheimnis um den Schädel, der im Januar in der Nähe des Eisenbahnviadukts über die Werdauer Straße in Zwickau gefunden worden war, ist noch nicht gelüftet. Laut Polizeisprecher Enrico Liebold gibt es nichts Neues: „Die Ermittlungen dauern an." Der Schädel ist derzeit am Geraer „Institut für Rechtsmedizin Gera und Zwickau". Dort...