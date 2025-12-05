Ärger in Burgstädt: KI sagt fälschlich Stadtadvent ab und lässt Organisatoren ratlos zurück und korrigiert sich dann

Burgstädt lädt am 13. und 14. Dezember zum traditionellen Stadtadvent ein. Doch Künstliche Intelligenz behauptete das Gegenteil. Der Ärger verflog aber schnell wieder.

Die gute Nachricht lautet: Der Burgstädter Stadtadvent findet in diesem Jahr wie geplant am 13. und 14. Dezember statt. Organisiert wird er in Kooperation von der Stadt und dem heimischen Gewerbe- und Handelsverein. Mindestens 25 Verkaufsstände soll es geben, an denen die Burgstädter und deren Gäste zum Bummel in der Innenstadt weihnachtliche...