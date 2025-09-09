Bio-Boom in Sachsen: Bio-Landgarten Burgstädt zeigt, wie es geht

Chemnitz Umland
Der Bio-Landgarten ist bekannt für seine ungewöhnlichen Produkte. Von Schlangenhaargurken bis zu Oranos-Paprika – Yvonne Graunitz überrascht ihre Kundschaft immer wieder. Auch eine Spitzenköchin.
Schlangenhaargurken, Luffaschwämme, Oranos-Paprika: Yvonne Graunitz vom Bio-Landgarten in Burgstädt lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, damit sie mit ausgewählten Spezialitäten Kunden anlocken kann. „Das ist mein Anspruch“, sagt die 48-Jährige, die seit 2007 mit ihrem Mann Steffen einen Landwirtschaftsbetrieb samt Biohof und...
