Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Bio-Boom in Sachsen: Bio-Landgarten Burgstädt zeigt, wie es geht

Yvonne Graunitz betreibt den Bio-Landgarten in Burgstädt. Im Gewächshaus erntet sie Oranos-Paprika, eine besonders süße Paprikasorte. Sie verzeichnet eine steigende Nachfrage.
Yvonne Graunitz betreibt den Bio-Landgarten in Burgstädt. Im Gewächshaus erntet sie Oranos-Paprika, eine besonders süße Paprikasorte. Sie verzeichnet eine steigende Nachfrage. Bild: Toni Söll
Yvonne Graunitz betreibt den Bio-Landgarten in Burgstädt. Im Gewächshaus erntet sie Oranos-Paprika, eine besonders süße Paprikasorte. Sie verzeichnet eine steigende Nachfrage.
Yvonne Graunitz betreibt den Bio-Landgarten in Burgstädt. Im Gewächshaus erntet sie Oranos-Paprika, eine besonders süße Paprikasorte. Sie verzeichnet eine steigende Nachfrage. Bild: Toni Söll
Chemnitz Umland
Bio-Boom in Sachsen: Bio-Landgarten Burgstädt zeigt, wie es geht
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bio-Landgarten ist bekannt für seine ungewöhnlichen Produkte. Von Schlangenhaargurken bis zu Oranos-Paprika – Yvonne Graunitz überrascht ihre Kundschaft immer wieder. Auch eine Spitzenköchin.

Schlangenhaargurken, Luffaschwämme, Oranos-Paprika: Yvonne Graunitz vom Bio-Landgarten in Burgstädt lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, damit sie mit ausgewählten Spezialitäten Kunden anlocken kann. „Das ist mein Anspruch“, sagt die 48-Jährige, die seit 2007 mit ihrem Mann Steffen einen Landwirtschaftsbetrieb samt Biohof und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:09 Uhr
2 min.
Eintracht in Leverkusen weiter ohne Götze
Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt auch im Spiel bei Bayer Leverkusen.
Der Weltmeister von 2014 plagt sich mit muskulären Problemen. Immerhin kehren zwei Profis in den Kader zurück - einer davon nach langer Verletzung.
03.09.2025
4 min.
Engpässe in Schwimmbädern: Wie Burgstädt dem Personalmangel begegnet
Tobias Beckmann aus Chemnitz hat in dieser Woche seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe im Naturbad Hartmannsdorf und im Sportzentrum in Burgstädt begonnen.
Tobias Beckmann startet seine Ausbildung im Sportzentrum am Taurastein in Burgstädt und im Naturbad Hartmannsdorf. Sein Ziel? Kindern die Angst vor dem Wasser nehmen.
Bettina Junge
12:15 Uhr
4 min.
Mehr als 211.000 Herztote im Jahr: Kardiologen beklagen Defizite in der Vorsorge
Bei Herzstillstand muss blitzschnell gehandelt werden.
Zwar ist die Sterblichkeit leicht gesunken – auch in Sachsen. Doch sie könnte niedriger sein, sagt die Deutsche Herzstiftung und erklärt wie. In Südwestsachsen soll es bald mehr Behandlungskapazitäten geben.
Katrin Saft
02.09.2025
4 min.
Schüler der Förderschule Burgstädt trainieren wie bei „Schlag den Raab“
Nayla Schmidt (vorn), Ian Maihold (dahinter) und weitere Schüler testen mit Lehrer Michael Börnig die neue T-Wall an der Förderschule in Burgstädt - eine Interaktionswand.
Die Förderschule in Burgstädt setzt auf Bewegung. Doch die Sportbedingungen sind zurzeit mangelhaft. Da kommt das Angebot der Reaktionswand T-Wall zur rechten Zeit, um Defizite auszugleichen.
Bettina Junge
Mehr Artikel