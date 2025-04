Chemnitz 2025: In der Stadtwirtschaft geht es voran - Termin für Eröffnung steht

Im Programm für die Kulturhauptstadt spielt die Stadtwirtschaft keine herausragende Rolle. Doch als ein Makerhub ist der umgenutzte Gewerbehof ein wichtiger Standort für die Kreativszene. Doch es gab Verzögerungen. Findet sich jemand für die Kiezkantine?

Schon von weitem sieht man, dass noch Baumaßnahmen an dem früheren Abfallwirtschaftsbetrieb am südlichen Sonnenberg laufen. Arbeiter bringen Dämmmaterial an, die schon im Vorjahr errichtete Brücke zur höher gelegenen Jakobstraße dient noch als Lagerplatz. Ende April aber soll sie zur Nutzung freigegeben werden. Dann hat das Gelände auch...