Chemnitzer Musiker will Limbach-Oberfrohna zum Tanzen bringen

Chemnitz Umland
Martin Schmitt begeistert mit vielfältiger Musik, Witz und Tanz. Das Konzert sollte ursprünglich im November stattfinden. Nun wurde es verlegt.
Der Chemnitzer Musiker Martin Schmitt kommt am 19. Dezember für ein Konzert in den Kulturkeller nach Limbach-Oberfrohna. Der Pianist brachte unter seinem Künstlernamen „Herr Schmitt“ unter anderem Lieder von Udo Jürgens in neuer Form auf die Bühne. Im Kulturkeller wird er sein Programm „Herr Schmitt und ich“ präsentieren. Begleitet...
