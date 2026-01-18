Chemnitzer Nachwuchsköche im Wettkampf: „Ich koche am liebsten für andere“

Zum 34. Mal veranstaltete der Verein Chemnitzer Köche seinen Jugendwettbewerb. Warum wollen die Teilnehmer Koch werden und wo finden sie Inspiration? Ein Besuch in der Lehrküche.

Acht Köche, vier Gänge, sieben Stunden Zeit: Das Berufliche Schulzentrum für Ernährung, Gastgewerbe und Gesundheit in Chemnitz war erneut Austragungsort eines Wettbewerbs. Zum 34. Mal verlieh der Verein Chemnitzer Köche den Werner-Lohse-Wanderpokal. Acht Köche, vier Gänge, sieben Stunden Zeit: Das Berufliche Schulzentrum für Ernährung, Gastgewerbe und Gesundheit in Chemnitz war erneut Austragungsort eines Wettbewerbs. Zum 34. Mal verlieh der Verein Chemnitzer Köche den Werner-Lohse-Wanderpokal.