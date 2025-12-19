MENÜ
  • Das ist der neue Betreiber des Restaurants am Chemnitzer Johannisplatz

In dieser Woche wurden die letzten Zeichen des „Vapiano“ entfernt.
In dieser Woche wurden die letzten Zeichen des „Vapiano“ entfernt. Bild: Mandy Fischer
Die Brüder Emirjon (li.) und Egzon Ndrepepaj betreiben auch Restaurants in Rochlitz.
Die Brüder Emirjon (li.) und Egzon Ndrepepaj betreiben auch Restaurants in Rochlitz. Bild: Mario Hösel/Archiv
Chemnitz
Das ist der neue Betreiber des Restaurants am Chemnitzer Johannisplatz
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Pasta und Pizza kommen Souflaki und Bifteki. Der neue Betreiber wartet nur noch auf die Möbel. Direkt nach dem Jahresstart will er mit dem „Poseidon“ loslegen. Es wird sein viertes Restaurant.

Es war schon lange sein Wunsch, in der Chemnitzer Innenstadt ein Restaurant zu eröffnen, sagt Emirjon Ndrepepaj. Bisher habe es an der passenden Immobilie gefehlt. Mit dem Auszug des „Vapiano“ vor zwei Jahren wurde er zum ersten Mal auf die Räume am Johannisplatz aufmerksam – groß genug mit der Möglichkeit zur Außengastronomie. Doch...
