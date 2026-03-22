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In Marschner’s Eiscafé in Siegmar gibt es bald Pokémon-Eis.
In Marschner’s Eiscafé in Siegmar gibt es bald Pokémon-Eis. Foto: Toni Söll
In Marschner’s Eiscafé in Siegmar gibt es bald Pokémon-Eis.
In Marschner’s Eiscafé in Siegmar gibt es bald Pokémon-Eis. Foto: Toni Söll
Chemnitz
Eis-Trends 2026: Marschner‘s in Chemnitz kündigt Pokémon-Eis an
Von Silas Andrick
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Um Kunden bei Laune zu halten, springen Eisdielen auf immer neue Trends auf. Andreas Marschner setzt neben den japanischen Figuren auf noch einen weiteren Hype.

Andreas Marschner weiß: „Man braucht auch Neues, um die Kunden neu zu begeistern.“ Der Inhaber von Marschner’s Eiscafé war diese Woche auf der Gelato-Messe in Erfurt. Zurückgekommen ist er mit neuer Inspiration und konkreten Plänen.
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Erschienen am: 22.03.2026 | 07:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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