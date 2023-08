Für den Bau von Windrädern fallen im Neukirchener Wald 120 Bäume

Die drei Windenergieanlagen werden auf Leukersdorfer Flur gebaut. Die Zufahrtsstraße soll mitten durch den Wald führen, was für Konflikte in der Nachbargemeinde sorgt.

Die geplante Fällung von Bäumen entlang des Hauptweges im Neukirchener Wald zur Errichtung einer Bau- und Servicestraße für Windenergieanlagen sorgt für Diskussionen in Leukersdorf und Neukirchen. Die Firma Juwi erhielt am 6. Februar dieses Jahres die Genehmigung zur Aufstellung von drei Windenergieanlagen in Leukersdorf. Diese beinhaltet...