  • Grundsatzstreit zwischen City-Bahn Chemnitz und GDL erneut vor Gericht: Darf der Schülerverkehr bestreikt werden?

Die Streiks bei der City-Bahn von 2023 und 2024 beschäftigen noch immer Gerichte.
Beharkten sich nicht nur am Verhandlungstisch, sondern auch vor Gericht: City-Bahn-Chef Friedbert Straube und Ex-GDL-Chef Claus Weselsky.
Kommende Woche wird der Streit am Arbeitsgericht Chemnitz erneut verhandelt.
Die Streiks bei der City-Bahn von 2023 und 2024 beschäftigen noch immer Gerichte.
Beharkten sich nicht nur am Verhandlungstisch, sondern auch vor Gericht: City-Bahn-Chef Friedbert Straube und Ex-GDL-Chef Claus Weselsky.
Kommende Woche wird der Streit am Arbeitsgericht Chemnitz erneut verhandelt.
Chemnitz
Grundsatzstreit zwischen City-Bahn Chemnitz und GDL erneut vor Gericht: Darf der Schülerverkehr bestreikt werden?
Von Erik Anke
Am Arbeitsgericht Chemnitz wird bald das Hauptsacheverfahren in einem richtungsweisenden Streit eröffnet. Es bahnen sich ein Gang durch alle Instanzen und ein Grundsatzurteil an. Wird das Streikrecht eingeschränkt?

Es war eine Streikwelle, die ihresgleichen sucht. 18-mal legte die Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit 2023/2024 den Betrieb der City-Bahn Chemnitz lahm. Erst im August 2024, nach neun Monaten Arbeitskampf, stimmte das Unternehmen den GDL-Forderungen zu. Auch der Schülerverkehr war von den Streiks betroffen. Die sogenannten Wellenstreiks...
