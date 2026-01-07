Grundsatzstreit zwischen City-Bahn Chemnitz und GDL erneut vor Gericht: Darf der Schülerverkehr bestreikt werden?

Am Arbeitsgericht Chemnitz wird bald das Hauptsacheverfahren in einem richtungsweisenden Streit eröffnet. Es bahnen sich ein Gang durch alle Instanzen und ein Grundsatzurteil an. Wird das Streikrecht eingeschränkt?

Es war eine Streikwelle, die ihresgleichen sucht. 18-mal legte die Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit 2023/2024 den Betrieb der City-Bahn Chemnitz lahm. Erst im August 2024, nach neun Monaten Arbeitskampf, stimmte das Unternehmen den GDL-Forderungen zu. Auch der Schülerverkehr war von den Streiks betroffen. Die sogenannten Wellenstreiks... Es war eine Streikwelle, die ihresgleichen sucht. 18-mal legte die Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit 2023/2024 den Betrieb der City-Bahn Chemnitz lahm. Erst im August 2024, nach neun Monaten Arbeitskampf, stimmte das Unternehmen den GDL-Forderungen zu. Auch der Schülerverkehr war von den Streiks betroffen. Die sogenannten Wellenstreiks...