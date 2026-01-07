Grundsatzstreit zwischen City-Bahn Chemnitz und GDL erneut vor Gericht: Darf der Schülerverkehr bestreikt werden?

Chemnitz
Am Arbeitsgericht Chemnitz wird bald das Hauptsacheverfahren in einem richtungsweisenden Streit eröffnet. Es bahnen sich ein Gang durch alle Instanzen und ein Grundsatzurteil an. Wird das Streikrecht eingeschränkt?
Es war eine Streikwelle, die ihresgleichen sucht. 18-mal legte die Lokführergewerkschaft GDL im Tarifstreit 2023/2024 den Betrieb der City-Bahn Chemnitz lahm. Erst im August 2024, nach neun Monaten Arbeitskampf, stimmte das Unternehmen den GDL-Forderungen zu. Auch der Schülerverkehr war von den Streiks betroffen. Die sogenannten Wellenstreiks...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.