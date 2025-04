„Hier ist jetzt mein Zuhause“: Ukrainische Ingenieurin verlor durch VW-Krise ihren Job in Sachsen

Seitdem Julia Panchenko 2022 aus der Ukraine flüchten musste, ist Deutschland ihre neue Heimat. Sie lebt in Chemnitz, hatte einen Job. Doch die VW-Krise hat auch ihren Arbeitsplatz getroffen.

Vor drei Jahren saß Julia Panchenko in einem Schutzraum in Charkiw in der Ost-Ukraine – heute sitzt sie in Chemnitz und wartet auf eine Antwort. Eine Antwort auf ihre Bewerbungen, die ihr endlich einen sicheren Job bringen könnte. Eigentlich will sie nicht weiterziehen, denn hier gefällt es ihr.