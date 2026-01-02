MENÜ
  • Ihr Tofu schmeckt nach Schinken und Jagdwurst - was eine Chemnitzerin aus Tofu zaubert

Tofu-Schinken, Tofu-Jagdwurst und gebackener Tofu: Julia Jeschek hat in den vergangenen fünf Jahren immer neue Rezepte kreiert.
Tofu-Schinken, Tofu-Jagdwurst und gebackener Tofu: Julia Jeschek hat in den vergangenen fünf Jahren immer neue Rezepte kreiert. Bild: Ulf Dahl
 5 Bilder
Chemnitz
Von Anne Schwesinger
Früher mochte Julia Jeschek selbst keinen Tofu. Heute ist sie Chefin von zehn Angestellten, die Tofu in der Region bekannter machen wollen. Was ist ihr Geheimnis?

Tofu. Man denkt an einen grauweißen Block aus dem Supermarkt, der nach nicht viel schmeckt. Beim Braten etwas zäh wird. Und fragt sich: Woher kommt der Hype um das Sojaprodukt?
