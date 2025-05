In diesem Chemnitzer Restaurant schlägt ein Herz für Kinder

Um die Kinderfreundlichkeit könnte es in Chemnitz besser bestellt sein – findet Mariana Staver. Deswegen hat sich die Gastronomin ein besonderes Konzept ausgedacht.

Der Name geht etwas schwer über die Lippen. „Bearnard“: Das klingt irgendwie nach „Haute Cuisine.“ Doch mit französischer Küche hat das Restaurant im Stadtteil Kappel nichts zu tun. Wer das Foyer des Altbaus an der Lützowstraße betritt, der begreift aber schnell, woher der Wind weht. Annähernd 30 Teddybären in allen möglichen...