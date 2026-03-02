MENÜ
  • Kirche und Bundeswehr diskutieren in Chemnitz über den neuen Wehrdienst

Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt. Männer müssen nun aber wieder zur Musterung. Bild: Federico Gambarini/dpa
Redakteur
Von Erik Anke
Die Bundeswehr ruft junge Männer zur Musterung. Doch schafft eine Aufrüstung wirklich Frieden? Darüber wird am Dienstag in Chemnitz diskutiert.

Chemnitz.

Seit Anfang des Jahres werden junge Erwachsene von der Bundeswehr angeschrieben. Männer müssen einen Fragebogen ausfüllen und zur Musterung gehen. Frauen können das freiwillig tun. Die Diskussion darüber, was junge Menschen bereit sind, für ihr Land zu tun, ist damit an den Küchentischen der Familien angekommen. In Chemnitz können Interessierte nun ein wenig Orientierung in der kontroversen Debatte finden. Am Dienstag findet um 18 Uhr eine Diskussionsveranstaltung im Weltecho statt. Zu Gast sind Jugendoffizier Georg Dalicho von der Bundeswehr und Maria Schiffels, die Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche für Friedensarbeit. Der Eintritt ist frei. (eran)

Mehr Artikel