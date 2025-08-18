Leistete die Chemnitzerin Beihilfe zum bandenmäßigen Drogenhandel? Urteilsspruch für Freundin eines Dealers

Chemnitz
Hatte die 28-jährige Chemnitzerin Drogenhandel im großen Stil ermöglicht? Sie war angeklagt, weil ihre Wohnung einer Bande als Depot diente. Zwei Zeugenaussagen führten jetzt zu einem klaren Urteil.
2023, als die Drogendealer aus Tunesien aufflogen, war die Frau mit einem der Männer zusammen. In ihrer Wohnung in Gablenz seien Drogen gelagert worden, deshalb wurde sie der Beihilfe beschuldigt. Beim Prozessauftakt am Chemnitzer Amtsgericht blieb offen, ob der Dealer wirklich bei der Angeklagten lebte.
